Журналистов правительственного пула изолировали из-за COVID-19

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Журналисты "правительственного пула", у которых тест на коронавирус был положительный, находятся в изоляции и под наблюдением врачей, сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

Журналисты "правительственного пула", сопровождающие премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, регулярно сдают тесты на коронавирус. В воскресенье в Петропавловске-Камчатском у нескольких из них тест дал положительный результат.

"Им оказывается всестороннее содействие", - сообщил "Интерфаксу" Беляков.

Он рассказал, что все необходимые мероприятия были выполнены оперативно, "коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей".

Беляков подчеркну, что на графике премьера эта ситуация не отразится. В понедельник Мишустин в рамках своей поездки по Дальнему Востоку посетит Магаданскую область.