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Протестующие в Минске направились к зданию правительства

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Часть протестующих от стелы "Минск - город-Герой" по улицам белорусской столицы направилась к площади Независимости.

"Большое количество людей собралось на площади Независимости. (. . .) Десятки тысяч людей идут по проспекту Независимости к Дому правительства", - передает портал tut.by.

Днем на площади Независимости состоялся организованный митинг сторонников президента Александра Лукашенко, в котором, по официальным данным, приняли участие более 65 тыс. человек. Президент выступил с речью перед собравшимися.

По оценке белорусских СМИ, число участников не санкционированной властями протестной акции у стелы "Минск - город-Герой", которая началась после провластного митинга, составило несколько сотен тысяч человек.

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