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Руководство забастовавшего МТЗ постарается сохранить работу конвейера

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Руководство Минского тракторного завода рассчитывает на то, что работа конвейера и отгрузка техники не будет остановлена, несмотря на начавшуюся забастовку, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Руководство делает все для того, чтобы как минимум КСТ (корпус сборки тракторов. - ИФ.) и отгрузка готовой техники продолжали работать", - заявил сотрудник в пресс-службы.

Он выразил надежду, что сотрудники понимают, что завод должен работать.

В пресс-службе подтвердили, что на МТЗ был сформировал актив протестующих. Утром они встретились с топ-менеджментом и высказали свои требования. Гендиректор МТЗ Виталий Вовк поручил оформить эти требовнаия юридически.

Утром к проходной МТЗ подошли работники Минского электротехнического завода им.Козлова и предложили присоединиться к их колонне, шедшей к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ), куда на который прилетел на вертолете президент Александр Лукашенко. Часть рабочих МТЗ пошли с колонной, руководство предприятия им не мешало, отметили в пресс-службе.

На МЗКТ Лукашенко заявил, что протестующих, по его сведениям, немного и "погоды" они не делают. Он также напомнил о своих усилиях по борьбе с увольнениями, в результате которых на предприятиях даже "держали лишних" работников.

Кроме МТЗ, с утра понедельника забастовали "Беларуськалий" и Белтелерадиокомпания. По данным onliner.by, на МТЗ забастовка объявлена пока на сутки, но если требования рабочих не будут выполнены, протест будет бессрочным.

Рабочие "Беларуськалия" с утра создавали стачкомы и собирались объявить об остановке работы через профсоюз. Около ста сотрудников Белтелерадиокомпании вышли на забастовку. Перед этим главе компании Ивану Эйсмонту было передано письмо с требованиями признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку председателя Центризбирком Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ. В компании работают 1500 человек.

Также бастуют сотрудники "Нафтана", МЗКТ, БМЗ, сообщает TUT.BY.

На минувшей неделе на крупнейших предприятиях страны прошла волна забастовок и митингов протеста.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский автомобильный завод
МТЗ МЗКТ Минск Белоруссия Белтелерадиокомпания

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