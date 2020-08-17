Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

Протестующие собрались у офисов белорусских телеканалов ОНТ и СТВ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Несколько сотен демонстрантов собрались у здания, где расположены редакции белорусских телеканалов ОНТ и СТВ, сообщает "Наша нива". Они требуют, чтобы их "показали".

В миреЛукашенко отказался проводить новые выборыЛукашенко отказался проводить новые выборыЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что сотрудники этих каналов собирались бастовать.

Группа работников Белтелерадиокомании стоит у входа в здание на ул.Макаенка в ожидании главы компании Ивана Эйсмонта.

Сотрудник гостелеканала "Беларусь 1" сообщал "Интерфаксу", что коллектив собирается прийти на рабочие места и не работать.

По данным "Нашей нивы" к Белтелерадиокомпании направляются бастующие рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ) и некоторых других. Пока протестующие ждут у МАЗа, поскольку они получили информацию, что рабочих этого завода закрыли в цехах и не выпускают.

15 августа у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста. К собравшимся подходили пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Протестующие встретили их криками "Правду!" и "Позор!". Кочанова призывала не раскачивать обстановку и обещала "во всем разобраться".

Президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими МЗКТ сказал, что, по его данным, бастующих немного и они "погоды не делают". Руководителям предприятий он предложил увольнять тех, кто бастует.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
ОНТ СТВ Белтелерадиокомпания МАЗ

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

Путин и Эрдоган по телефону обсудили безопасность российских туристов

На пути российско-турецкого патруля в Сирии произошел взрыв

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Лукашенко отказался проводить новые выборы

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Лукашенко на вертолете прилетел на Минский завод колесных тягачей

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Тихановская заявила о готовности стать лидером нации

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 августа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');