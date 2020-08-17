Протестующие собрались у офисов белорусских телеканалов ОНТ и СТВ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Несколько сотен демонстрантов собрались у здания, где расположены редакции белорусских телеканалов ОНТ и СТВ, сообщает "Наша нива". Они требуют, чтобы их "показали".

Ранее сообщалось, что сотрудники этих каналов собирались бастовать.

Группа работников Белтелерадиокомании стоит у входа в здание на ул.Макаенка в ожидании главы компании Ивана Эйсмонта.

Сотрудник гостелеканала "Беларусь 1" сообщал "Интерфаксу", что коллектив собирается прийти на рабочие места и не работать.

По данным "Нашей нивы" к Белтелерадиокомпании направляются бастующие рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), Минского тракторного завода (МТЗ), Минского автомобильного завода (МАЗ) и некоторых других. Пока протестующие ждут у МАЗа, поскольку они получили информацию, что рабочих этого завода закрыли в цехах и не выпускают.

15 августа у здания Белтелерадиокомпании прошла акция протеста. К собравшимся подходили пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Протестующие встретили их криками "Правду!" и "Позор!". Кочанова призывала не раскачивать обстановку и обещала "во всем разобраться".

Президент Александр Лукашенко на встрече с рабочими МЗКТ сказал, что, по его данным, бастующих немного и они "погоды не делают". Руководителям предприятий он предложил увольнять тех, кто бастует.