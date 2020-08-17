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Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями

Однако белорусский президент не будет делать этого "под давлением и через улицу"

Лукашенко заявил о готовности поделиться властными полномочиями
Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.

"Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом он напомнил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

Лукашенко заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул он.

Выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Было задержано около 7 тыс. человек. С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

В МВД Белоруссии 14 августа сообщили, что уже более 2 тыс. человек, задержанных ранее в ходе акций протеста, отпущены из мест содержания заключенных.

Центризбирком Белоруссии 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного соперника Светлану Тихановскую - 10,12%.

Изменение Конституции Белоруссии

26 июня Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом белорусский лидер высказался против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагал сделать бывший претендент на пост президента Белоруссии, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
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