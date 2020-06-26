Лукашенко пообещал референдум по изменениям в Конституции Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом президент категорически против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает его потенциальный соперник на выборах, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.

Лукашенко, которого цитирует в пятницу госагентство БелТА, заявил, что ему представили несколько вариантов обновленной Конституции, однако он их забраковал. "Конституция - Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено - они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз - до председателей райисполкомов, губернатора", - пообещал белорусский лидер.

В обновленной Конституции, по словам Лукашенко, также будет четко прописано перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом. "Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики" (потенциальные соперники Лукашенко на грядущих президентских выборах - ИФ), через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - сказал белорусский лидер.

В то же время Лукашенко выразил мнение, что возвращение к Конституции образца 1994 года - это движение назад. Он отметил, что 1990-е годы были не лучшими в жизни страны. "Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые "альтернативные" ни предлагали", - подчеркнул президент.

Напомним, что сейчас в России также намерены внести изменения в Основной закон. Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и продлится по 1 июля.