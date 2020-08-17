Мировые бренды начали отказываться от рекламы на белорусском госТВ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Крупные международные компании отозвали свою рекламу с государственных белорусских телеканалов, сообщает портал Marketing.by.

"Как сообщили редакции Marketing.by игроки рекламного рынка, многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели - Danone, Nestle и другие", - пишет портал.

Как сообщил руководитель рекламного агентства Vondel\Hepta Александр Василевич, "большинство наших клиентов приостановили рекламу на телевидении". "Но это заняло определенное время, начиная с прошлой недели, потому что телевидение не снимает рекламу сразу, это занимает несколько дней, особенно если это крупный клиент", - отметил он.

Сейчас часть сотрудников белорусских государственных каналов проводит забастовку.