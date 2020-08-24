Члена совета белорусской оппозиции Ковалькову поместили в ИВС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Задержанную в понедельник члена Координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову перевели из РУВД в изолятор временного содержания на улице Окрестина в Минске, говорится в ее фейсбуке.

"Ольгу Ковалькову из Партизанского РУВД перевели на Окрестина. Сергей Дылевский (еще один член Координационного совета, задержанный в понедельник - ИФ) замечен в транспорте не был, его перевод пока не подтвержден", - сказано в сообщении.

Позже в понедельник официальный представитель совета Антон Родненков подтвердил "Интерфаксу", что Ковалькову перевели в следственный изолятор на Окрестина, в котором, по утверждениям очевидцев, ранее жестко обращались с задержанными оппозиционерами.

Скорее всего, Ковалькова пробудет там до вторника. "Мы предполагаем, что во вторник может быть суд", - сказал он.

Местонахождение другого задержанного члена совета Дылевского до сих пор неизвестно. Ранее КС потребовал от властей сообщить о местонахождении Ковальковой и Дылевского, поскольку соответствующая информация после их задержания отсутствовала.

Как сообщалось, двух членов президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали в рамках административного процесса в понедельник в районе Минского тракторного завода.

Координационный совет для транзита власти

На прошлой неделе сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали Координационный совет с целью транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета вошли около 50 человек.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк после создания совета оппозиции заявил, что его деятельность является антиконституционной и направлена на захват власти. Было возбуждено уголовное дело по статье 361 УК Белоруссии "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности республики Беларуссия", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.