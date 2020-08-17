В Белоруссии задержали трех работников МЗКТ после встречи с Лукашенко

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Государственный телеканал СТВ сообщил о задержании трех работников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые, "учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с президентом Александром Лукашенко.

"Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали "Уходи". Президент ответил", - говорится в новостном сюжете на телеканале.

В качестве подтверждения "злого умысла" в сюжете озвучена запись телефонного разговора. "Там, на МТЗ, МЗКТ завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать "пошел вон" и всё. Главное, чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят", - говорит мужской голос.

Как сообщалось, рабочие МЗКТ во время встречи с Лукашенко скандировали "Уходи!". В сюжете показан фрагмент с реакцией президента. "Ну спасибо-спасибо. Я вижу вот тут группа, это вот левая, немножко... Я вижу вас, не волнуйтесь. Я услышал, я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь", - сказал Лукашенко.

Также несогласные с итогами выборов рабочие требовали проведения новых президентских выборов. "Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", - прокомментировал Лукашенко.

Ранее в понедельник Лукашенко посетил Минский завод колесных тягачей, где заявил, что выборы в республике прошли "по цивильному", а 80% голосов, которые он получил по официальным данным ЦИК, не были сфальсифицированы.

Все выступление Лукашенко сопровождалось недовольным гулом, криками "Уходи" и "Позор".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа – забастовки. Кроме того, по всей стране проводятся митинги против насилия и за проведение новых выборов.