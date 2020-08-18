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Работники сахарных заводов Белоруссии вышли на акции солидарности

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Работники белорусских сахарных заводов во вторник вышли на акции солидарности, сообщает портал tut.by.

"На акции солидарности сегодня вышли работники сахарных заводов - в Жабинке, Слуцке и Городее. Работники Городейского сахарного завода, как сообщается, объявили забастовку", - сообщает портал.

К акции сотрудников сахарного завода в Жабинке также присоединились представители Жабинковского комбикормового завода и другие жители города.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

С 13 августа на белорусских промышленных предприятиях начались мирные протесты, с 17 августа – забастовки. Кроме того, по всей стране проводятся митинги против насилия и за проведение новых выборов.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия

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