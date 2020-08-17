Массовая акция протеста прошла у изолятора на улице Окрестина в Минске

Волонтеры призывают участников акции протеста вести себя спокойно, потому что иначе "задержанным будет еще хуже"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Несколько тысяч протестующих в понедельник вечером собрались около изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в Минске, около полуночи акция завершилась без эксцессов, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

Участники митинга скандируют "Свободу!". Многотысячный митинг в сквере около ИВС на Окрестина продолжается несколько часов.

Как сообщалось, после митинга на площади Независимости колонна протестующих с национальными бело-красно-белыми флагами направилась к следственному изолятору (СИЗО) на улице Володарского в Минске.

Там участники акции, которых насчитывалось 5-7 тысяч человек, провели митинг. Затем они направились к ИВС на улицу Окрестина, где содержались задержанные после жестокого разгона протестных акций 9-11 августа.

Между тем, когда протестующие дошли до парка возле ИВС на Окрестина, дежурящие там волонтеры встали цепью, чтобы колонна не прошла дальше за ограждение. Демонстранты остановились и скандировали: "Свободу!", "Трибунал". Волонтеры просили их успокоиться, потому что "задержанным будет еще хуже".

Новости с Окрестина. Волонтёры натянули ленты и попросили протестующих остановиться за территорией лагеря. Вроде бы на этом пока и договорились pic.twitter.com/Bnbc6qOmIl — Чай з варэннем (@belteanews) August 17, 2020

Волонтеры сообщили демонстрантам, что у них есть договоренность с администрацией изолятора на передачу воды, еды, медикаментов арестованным и они опасаются срыва этой договоренности. Именно этим они оправдывали свои многочисленные просьбы не подходить близко к зданию изолятора.

Портал TUT.BY сообщает, что незадолго до завершения митинга к его участникам приезжала Ольга Ковалькова, представитель штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Ранее в понедельник МВД Белоруссии заявило, что по состоянию на 14:00 в изоляторах Белоруссии оставались 122 задержанных.

Задержания на протестах в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

На акциях протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

Наряду с этим поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.