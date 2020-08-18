Премьер Белоруссии пригрозил ответственностью бастующим рабочим

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предупредил об ответственности за забастовки на предприятиях.

"Препятствие работе предприятия, нарушение его ритма функционирования является прямым причинением вреда производственному процессу. То есть предприятие несет убытки. И если такие факты будут иметь место, соответственно люди, которые причинили эти убытки, будут отвечать по закону", - сказал Головченко журналистам во вторник.

Видеозапись с его высказываниями распространила пресс-служба правительства. "Этот ущерб может быть оцифрован и будет оцифрован", - добавил Головченко.

Премьер обратил внимание, что Конституцией Белоруссии предусмотрено право на забастовку, но забастовки разрешены "для решения коллективного трудового спора - в случае нарушения прав трудящихся, трудового договора, если не сработали какие-то примирительные механизмы". При этом Конституцией и Трудовым кодексом предусмотрены регламент и процедуры объявления такой акции.

"Если эта процедура нарушена, то ни о какой забастовке речи идти не может", - считает премьер-министр. "Поэтому люди, которых может быть 20, 30, 50, 100, даже 200 человек, не имеют права выступать от имени всего предприятия. И втягивать остальных работников в забастовки. Или какие-то другие протестные акции. Это является наказуемым деянием как по административному, так и по уголовному кодексу - смотря к каким последствиям это приводит", - заметил премьер-министр.

Головченко также сообщил, что все предприятия реального сектора экономики Белоруссии в настоящее время работают в штатном режиме, заявляет премьер-министр республики Роман Головченко. "Конвейеры нигде не остановлены", - подчеркнул премьер.

"У нас нет ни одного "закрытого" предприятия", - заявил он. Головченко также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.

"Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован - количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки", - отметил он.

При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются "выдать свои протестные настроения за массовое движение". "Ситуация совсем не такая - люди хотят работать, люди хотят зарабатывать", - заявил он.

Забастовки и протесты в Белоруссии

Как сообщалось, ряд крупных белорусских предприятий проводит забастовки. В частности, бастует "Беларуськалий", рабочие Минского тракторного завода, Минского автомобильного завода, Минского моторного завода и ряда других предприятий.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.