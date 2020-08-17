Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:35Заразились
на 17.08В России 927 745+4 892В мире 21 672 186+212 487

Шахтеры "Беларуськалия" объявили на митинге о бессрочной забастовке

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Солигорские шахтеры в ходе митинга объявили о бессрочной забастовке и призвали власти признать итоги президентских выборов недействительными, сообщает портал tut.by.

"Как прозвучало со сцены, сотрудники "Беларуськалия" будут приходить на работу как положено, но работать не будут", - говорится в сообщении tut.by.

По данным портала, к шести часам вечера на центральную площадь Солигорска стали приходить местные жители с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами. Среди них – "Саша, если любишь – отпусти".

Как отмечается в сообщении, в понедельник сотрудники "Беларуськалия" объявили о забастовке, и днем работа всех шахт была остановлена. "Сейчас на площади представители стачкома собирают подписи, чтобы официально уведомить руководство о забастовке", - сообщает tut.by.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Беларуськалий

Новости по теме

Новости

Белорусский металлургический завод остановил работу всех печей

Остановились все шахты "Беларуськалия"

"ЛУКОЙЛу" заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Лукашенко заявил, что власть никогда не падет

Сбербанк снизил ставки по основной линейке вкладов в рублях

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Трамп обязал ByteDance отказаться от активов в США, связанных с TikTok

Трамп обязал ByteDance отказаться от активов в США, связанных с TikTok

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды

РФ и Мальта договорились о повышении налога на дивиденды
Экономический кризис

ВВП еврозоны в апреле-июне упал на 12,1%

Лукашенко предостерег рабочих от забастовок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');