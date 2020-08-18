В Белоруссии сообщили о новом разговоре Путина с Лукашенко

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белорусское госагентство БелТА сообщило о состоявшемся во вторник телефонном разговоре президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси", - говорится в сообщении госагентства.

Ранее стало известно, что сегодня же, 18 августа, Владимир Путин обсуждал ситуацию в соседней стране с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре с французским коллегой Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство

Относительно переговоров с Ангелой Меркель пресс-служба президента РФ сообщала, что в беседе с российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса.