Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он написал в своем твиттере.

"Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - считает глава Евросовета.

Ранее стало известно, что сегодня же, 18 августа, Владимир Путин обсуждал ситуацию в соседней стране с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре с французским коллегой Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство

Относительно переговоров с Ангелой Меркель пресс-служба президента РФ сообщала, что в беседе с российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса.