Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом он написал в своем твиттере.
"Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - считает глава Евросовета.
Ранее стало известно, что сегодня же, 18 августа, Владимир Путин обсуждал ситуацию в соседней стране с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщила пресс-служба Кремля, в разговоре с французским коллегой Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство
Относительно переговоров с Ангелой Меркель пресс-служба президента РФ сообщала, что в беседе с российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела Белоруссии, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса.