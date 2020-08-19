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Театр в Минске закрыли на "санобработку" после увольнения артистов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Здание Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске заблокировано, работники не могут попасть в здание, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" сотрудники Купаловского театра.

"На двери театра висит табличка "Проводится санитарная обработка". Внутри находятся какие-то люди. Мы предполагаем, что силовики. В некоторых окнах горит свет. Бело-красно-белые флаги, которые были установлены по периметру театра, отсутствуют", - рассказали собеседники агентства.

Там отметили, что еще накануне, 18 августа, в театр приходили представители правоохранительных органов, "показали удостоверения, прошлись по театру и ушли". "Скорее всего, это было первым звоночком", - предполагают работники театра.

Утром 19 августа у здания театра собралось несколько десятков работников Купаловского. Они пока не приняли решение, как поступить в данной ситуации.

"Согласно объявлению, "санитарная обработка" будет проводиться два дня, сегодня и завтра. Как поступить в данной ситуации - остаться у здания или разойтись, мы пока не решили. Пытаемся понять и обсудить данную ситуацию", - отметили работники.

Как сообщалось, два дня назад министерство культуры Белоруссии приняло решение об увольнении генерального директора Купаловского театра Павла Латушко. Он высказывался против жестких действий силовиков во время протестов в стране. Вместе с Латушко заявления об увольнении написала большая часть коллектива ведущего театра Белоруссии.

Купаловский театр Минск Белоруссия Павел Латушко

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