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Чиновники опровергли сообщения об увольнении актеров театра в Минске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ни один из актеров Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске не был уволен после ухода с поста гендиректора Павла Латушко, заявили в министерстве культуры Белоруссии.

"Группе работников, которые выразили желание уволиться в знак "солидарности" с бывшим руководителем, было предложено подумать над своим решением, чтобы не сломать свою творческую и человеческую судьбу. На сегодняшний день заявлений об увольнении на имя и.о генерального директора театра (Валерия - ИФ) Громады не поступало и никаких решений об увольнении работников театра не принималось", - говорится в официальном заявлении ведомства, распространенном в четверг.

В министерстве также напомнили, что встреча министра культуры Юрия Бондаря с коллективом театра прошла 18 августа. Тогда он дал ответы по поводу увольнения Латушко. Как подчеркнули в Минкультуры, оно было произведено в соответствии с нормами трудового законодательства.

"При этом было особенно подчеркнуто, что высказывания и поступки Латушко являются его личной позицией, которая никак не может влиять на деятельность театра. Театр существует исключительно для занятий искусством и не должен превратиться в политический клуб", - говорится в заявлении Минкультуры.

Относительно проведения в здании театра "санитарно-эпидемиологических и других мероприятий" в министерстве пояснили, что цель этих действий - не допустить дестабилизации деятельности театра и подготовить его к новому сезону. Между тем в ведомстве отметили, что дата начала нового театрального сезона пока не определена.

Кроме того, там опровергли информацию о "силовом захвате" здания театра. "Охрану здания и пропускной режим в нем обеспечивают сотрудники Департамента МВД в соответствии с договором, заключенным с театром", - пояснили в министерстве.

Во вторник, 18 августа, министерство культуры Белоруссии приняло решение об увольнении генерального директора Купаловского театра Латушко. Ранее он высказывался против жестких действий силовиков на улицах страны. Вместе с Латушко заявления об увольнении написали многие работники театра. На следующий день после ухода Латушко работники театра не могли попасть на работу. Здание было закрыто, на двери висело объявление о проведении санитарной обработки.

Купаловский театр Минск Белоруссия Павел Латушко

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