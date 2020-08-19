Минобороны Белоруссии отчиталось о действиях у границ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии сообщило о своих действиях по предотвращению внешней угрозы и защите госграницы, передает "БелТА".

Ведомство сообщило о плановых приграничных полетах Ан-26, Як-130 и Су-30СМ.

"Летчики 116-й штурмовой авиабазы отрабатывают совместные действия в составе пар самолетов. Организовано несение круглосуточного дежурства силами и средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в пресс-релизе.

Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы двух механизированных бригад завершают оборудование полевых лагерей, готовят вооружение, военную и специальную технику к занятиям на допуск к боевым стрельбам. Дивизионы еще двух бригад занимаются технической, специальной, тактической подготовкой на учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

Танковые подразделения 120-й отдельной механизированной бригады на Борисовском полигоне принимают технику, проводят занятия по боевой подготовке. С подразделениями 465-й ракетной бригады в районах выполнения учебно-боевых задач проводятся тактические учения.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВС Белоруссии заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках охраны границы около "БелАЭС" вблизи границы с Литвой. Президент Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно и привести войска в боевую готовность на западной границе в связи с угрозой извне.

19 августа президент поручил военным отслеживать передвижение войск НАТО на территории Польши и Литвы.