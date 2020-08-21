Минобороны Белоруссии анонсировало трехдневные тактические учения

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На западе Белоруссии с 28 по 31 августа пройдут масштабные тактические военные учения, объявило Министерство обороны.

Для этого создана сводная группировка войск, в которую вошли воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Руководить учениями будет командующий войсками Западного оперативного командования.

Сводная группировка сосредоточится на полигонах. "Для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром Лида", - отметило министерство.

"Парашютно-десантный батальон 103 отдельной воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий", - говорится в пресс-релизе.

На 174-м учебном полигоне ВВС и в ПВО "Доманово" зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса "Тунгуска", а Ан-26, Як-130, Су-30СМ продолжат плановые полеты вдоль границы.

Провести комплексное учение по отработке войсками вопросов подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении поручил министр обороны генерал-майор Виктор Хренин.