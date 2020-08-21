Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Минобороны Белоруссии анонсировало трехдневные тактические учения

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На западе Белоруссии с 28 по 31 августа пройдут масштабные тактические военные учения, объявило Министерство обороны.

В миреМинобороны Белоруссии прокомментировало публикации о необходимости стрельбы на поражениеЧитать подробнее

Для этого создана сводная группировка войск, в которую вошли воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Руководить учениями будет командующий войсками Западного оперативного командования.

Сводная группировка сосредоточится на полигонах. "Для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром Лида", - отметило министерство.

"Парашютно-десантный батальон 103 отдельной воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий", - говорится в пресс-релизе.

На 174-м учебном полигоне ВВС и в ПВО "Доманово" зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса "Тунгуска", а Ан-26, Як-130, Су-30СМ продолжат плановые полеты вдоль границы.

Провести комплексное учение по отработке войсками вопросов подготовки и ведения обороны на Гродненском тактическом направлении поручил министр обороны генерал-майор Виктор Хренин.

Белоруссия Минобороны Виктор Хренин Гродно Лида Мачулищи

Новости по теме

Новости

Оппозиционер сбежал из здания белорусского КГБ через форточку

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Навальный попал в больницу

ФРГ направила за Навальным самолет

Выборы в США - 2020

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Россия направит в Мексику 2 тыс. доз вакцины "Спутник V" для испытаний

Навальный попал в больницу

Если отравление Навального подтвердится, США учтут это в делах с РФ

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану
Навальный попал в больницу

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

Лондон, Берлин и Париж отвергли инициативу США по антииранским санкциям

РФ запросила экстренное заседание СБ ООН из-за инициативы США по Ирану

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');