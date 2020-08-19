На НПЗ "Нафтан" начали собирать подписи для обращения к белорусам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Работники белорусского НПЗ ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) могут объявить о забастовке с 29 августа, в настоящее время активисты собирают подписи для открытого обращения к народу Белоруссии.

Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены.

В качестве первоочередного требования в обращении указана "отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия". Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

Кроме того, протестующие требуют проведение новых выборов президента с привлечением международных наблюдателей.

Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова сообщила порталу tut.by, что "начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта".

Между тем в Белоруссии объявили о забастовке несколько крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Беларуськалий.

Президент Лукашенко в среду поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий, призвал не бросать руководителей "один на один" с митингующими.

"Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, необходимо также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. "Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко признал, что "и внутри же предприятий есть определенный круг (недовольных - ИФ) людей".

"Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать – работай (как я уже говорил), не хочешь – за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - заявил он.