Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

На НПЗ "Нафтан" начали собирать подписи для обращения к белорусам

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Работники белорусского НПЗ ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская область) могут объявить о забастовке с 29 августа, в настоящее время активисты собирают подписи для открытого обращения к народу Белоруссии.

Забастовка начнется, если содержащиеся в обращении требования не будут выполнены.

В качестве первоочередного требования в обращении указана "отставка Александра Лукашенко с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия". Также сторонники забастовки требуют отставки ЦИК во главе с Лидией Ермошиной.

В миреЛукашенко назвал условие проведения новых выборов президентаЧитать подробнее

Кроме того, протестующие требуют проведение новых выборов президента с привлечением международных наблюдателей.

Начальник отдела реализации нефтепродуктов Ольга Бритикова сообщила порталу tut.by, что "начальство в цехах просит заводчан не подписывать это обращение, оказывает на них давление и угрожает, что тем самым они подпишут себе непродление контракта".

Между тем в Белоруссии объявили о забастовке несколько крупных промышленных предприятий, в том числе МАЗ, МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Беларуськалий.

Президент Лукашенко в среду поручил правительству обеспечить бесперебойную работу предприятий, призвал не бросать руководителей "один на один" с митингующими.

"Надо сказать, что здесь работа и руководителями, и правительством проведена большая, и есть хорошие результаты. Но расслабляться нельзя", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, необходимо также оказать поддержку руководителям предприятий в организации производственного процесса. "Обязательно надо это сделать. Не надо бросать руководителей один на один с той толпой, которая порой сидит на проходной, мешает людям работать", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко признал, что "и внутри же предприятий есть определенный круг (недовольных - ИФ) людей".

"Мы не должны нагнетать в трудовых коллективах обстановку. Но, тем не менее: хочешь работать – работай (как я уже говорил), не хочешь – за ворота, не мешай работать другим. Но возврата потом обратно на это предприятие быть не должно. У нас в очереди стоят люди на предприятия. Да и избыточной численности на любом предприятии, которое сегодня на слуху, огромное количество", - заявил он.

Забастовки на заводах в Белоруссии

10
Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Нафтан

Новости по теме

Новости

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Координационный совет белорусской оппозиции сформировал президиум

Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Украина выйдет из семи авиадоговоров СНГ

Украина выйдет из семи авиадоговоров СНГ

Мятежные военные объяснили, почему захватили власть в Мали

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

В Белоруссии допустили потерю четверти ВВП при отказе от Союза с РФ

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Минздрав Белоруссии подтвердил гибель участника акций протеста в Бресте

Лавров сообщил о применении грубой силы к белорусской милиции

Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

СБУ отвергла свою причастность к истории с "вагнеровцами" в Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');