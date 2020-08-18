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Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил "адекватными мерами".

"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко во вторник на совещании с членами Совбеза.

Таким образом он прокомментировал создание Координационного совета оппозиции. Белорусский лидер также пригрозил членам координационного совета "адекватными мерами". "Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - сказал Лукашенко.

При этом он назвал членов оппозиционного совета "прикорытниками" и "нацистами". "Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - заявил он.

Кроме того, по его мнению, протестующие в стране пытаются "убаюкать власть". "Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", - отметил Лукашенко.

О координационном совете белорусской оппозиции

Ранее стало известно, что белорусский совет оппозиции планирует провести свое первое заседание во вторник, 18 августа, после чего даст пресс-конференцию. Как заявила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской, на первом заседании определится структура совета, принципы его работы и будут сформулированы требования к власти.

Совет был создан для трансфера власти после президентских выборов в Белоруссии, которые оппозиция не признала. В минувший понедельник, 17 августа, стало известно, что войти в совет захотели многие общественные деятели и эксперты, в том числе писатель Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, Колесникова, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

Вынужденно уехавшая из Белоруссии экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская предложила провести трансфер власти, чтобы организовать новые справедливые выборы. Она на это время выразила готовность стать лидером нации.

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