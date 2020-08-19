Лукашенко назвал координационный совет "черной сотней"

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал незаконным координационный совет оппозиции, созданный для организации трансфера власти. Он назвал совет "черной сотней", передает "БелТА".

"Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, - сказал он на заседании Совета безопасности. - Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом".

Президент заявил, что у власти в стране есть поддержка, и она не дрогнет. По его данным, по стране прошли митинги его сторонников с участием 100 тысяч человек.

18 августа Лукашенко назвал создание совета попыткой захвата власти.

Создание координационного совета инициировал избирательный штаб кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской. В совет вошли видные общественные деятели и эксперты. Член совета Мария Колесникова уже заявила, что оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, в том числе с Россией.