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Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Самолет с Навальным вынужденно сел в Омске из-за его отравления. Оппозиционера отправили в больницу, он без сознания. Пресс-секретарь Навального предполагает, что яд подмешали в чай.

– Больше тысячи человек эвакуировали из хабаровского аэропорта. Людей пришлось вывести из терминала после звонка о минировании. Неизвестный сказал, что кроме аэропорта заминированы суды.

– ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы. Министры стран, входящих в соглашение, оценили ситуацию на нефтяном рынке. Россия объявила о выходе на стопроцентное выполнение условий договора.

– Трамп интересовался обменом Пуэрто-Рико на Гренландию. Бывший сотрудник Белого дома рассказал о планах президента США избавиться от Пуэрто-Рико. Якобы Трамп заказал экспертизу юриста для такого шага.

– "Бавария" стала вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. Она выбила из турнира "Лион" и встретится с другим французским клубом – ПСЖ. Финал состоится в ближайшее воскресенье.

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