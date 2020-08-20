ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Фото: ТАСС/AP

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мониторинговый министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в среду пришел к выводу, что ситуация на нефтяном рынке постепенно улучшается, но остается хрупкой ввиду неопределенностей и "черных лебедей". Но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазил бен Сальман запатентовал свой рецепт от этих напастей - "три С": cut, comply and compensate", что в переводе означает "сокращай, соблюдай и компенсируй".

Вирус совсем близко

Заседание началось в этот раз необычно: принц бен Сальман захотел выразить признательность своему российскому коллеге, со-председателю JMMC Александру Новаку за то, что несмотря на подхваченный им коронавирус COVID-19, тот присоединился к заседанию, хотя другие на его месте предпочли бы остаться дома и принимать медикаменты. По словам принца, тем самым Новак продемонстрировал серьезность и приверженность свою и своей страны сделке ОПЕК+. Саудовский министр попросил участников встать и наградить своего российского визави аплодисментами.

Смущенный глава российского Минэнерго поблагодарил коллег и сказал, что чувствует себя хорошо. "Мы проводим курс лечения от этой болезни. Она достаточно неприятная, но тем не менее все хорошо", - отметил он, напомнив собравшимся о том, что Россия недавно запатентовала вакцину от COVID-19.

Далее министры высказались о состоянии другого своего подопечного - рынка нефти, которого коварный COVID-19 лишил четверти состояния. Если в прошлом году спрос на нефть вышел на уровень примерно 100 миллионов баррелей в сутки, то в апреле он рухнул приблизительно до 75 миллионов баррелей в сутки.

Выход есть

Между тем, усилия ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, а также естественное падение производства ввиду низких цен на нефть в странах, не участвующих в альянсе, принесло свои плоды. Нефтяной рынок находится на пути к ребалансировке, спрос восстанавливается по мере роста экономик, и, по средней оценке различных институтов, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мировое потребление нефти восстановится до 97% к уровню, предшествующему пандемии, заявил министр энергетики Саудовской Аравии.

"Эти институты также указывают на другие признаки улучшения, начиная от сокращения мировых коммерческих запасов и снижения количества нефти в плавучих хранилищах, вплоть до быстрого восстановления спроса на топливо, такое как бензин и дизель, во многих странах, включая Саудовскую Аравию", – сказал он.

Коммерческие запасы нефти впервые показали снижение относительно среднего пятилетнего уровня, это можно считать началом стадии снижения запасов, при этом спрос на нефть восстановился на 90% к уровню, предшествовавшему пандемии, заявил Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр отметил также, что страны, не входящие в ОПЕК+, в июле снизили добычу на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки, в том числе в США - на 2 миллиона баррелей в сутки.

"Это тоже серьезный вклад в балансировку рынка, и поэтому мы с оптимизмом смотрим на ситуацию, с учетом того, что восстанавливается спрос как в авиаперевозках, так и в мобильности населения. Потребление авиакеросина выросло, автобензина и дизтоплива восстановилось примерно до уровня 85% от того, который был до кризиса. А падение составляло почти 70%", – отметил Новак.

We are optimistic

"Ситуация вселяет оптимизм, мы практически достигли тех результатов по балансировке рынка, которые хотели. На сегодняшний день, на мой взгляд, восстановление спроса составило примерно 90% от уровня, который был до кризиса. В то же время, страны ОПЕК+ и страны, не входящие в ОПЕК+, сократили добычу нефти примерно на 12 миллиона баррелей в сутки. Это дает как раз тот баланс", – сказал министр. Новак отметил, что страны ОПЕК+ снизили нефтедобычу в июле на 9,4 миллиона баррелей в сутки, исполнив свои договоренности на 97%.

"Более того, мы видим, что в июле предложение на 1 млн баррелей в сутки ниже спроса. Это означает, что мы уже вошли в стадию сокращения запасов и движемся в сторону среднего пятилетнего значения", – пояснил Новак. "Это, конечно, будет не такой быстрый процесс, как ранее, потому что за период пандемии запасы значительно выросли, но многое будет зависеть от восстановления экономики, от темпов роста потребления, будет или нет вторая волна пандемии, какой спрос будет зимой", – добавил он.

Однако в своем релизе комитет отметил: "Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19".

Тряси "Три С"

Принц же в своем вступительном слове отметил, что он видит позитив в том, что страны ОПЕК+ смогли ответить на вызовы пандемии все вместе в духе решимости, сотрудничества и взаимопонимания, обозначив инструменты, благодаря которым ОПЕК+ удается достигать ребалансировки рынка: "Три С: cut, comply and compensate" (сокращай, соблюдай и компенсируй - ИФ).

Речь министра энергетики Саудовской Аравии казалась благодушной, но еще два месяца назад, обнаружив, что ряд стран ОПЕК не исполнили свои обязательства в первый же месяц действия сделки, он выставил ультиматум: либо "три С", либо сделка распадается.

Хуже всех сделку исполнял Ирак, который занимает второе место по добыче нефти среди стран ОПЕК. В мае страна исполнила сделку на 46%, что означало недосокращение на 560 тысяч баррелей в сутки, при том, что все страны ОПЕК должны были ограничиться на 6 миллионов баррелей в сутки.

В результате все страны договорились о действии механизма компенсаций: если не снизил, насколько нужно было, снизь на эти объемы в последующие месяцы.

"Мы должны постараться оставить этот временный режим компенсаций позади, компенсировав все объемы, добытые сверх установленных ограничений, к концу сентября", – призвал бен Сальман в начале заседания.

Исходя из отчетов ОПЕК, в частности, Ирак должен компенсировать за май-июнь-июль 855 тысяч баррелей в сутки (в расчете на месяц). Министр энергетики Ирака пообещал бен Сальману в середине июля, что страна в августе и сентябре дополнительно снизит добычу к своей квоте на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, и цифра может быть пересмотрена по итогам учета данных вторичных источников. Таким образом, вероятно, Ирак должен будет снизить добычу еще на 55 тысяч баррелей в сутки в какой-то из месяцев.

Однако почти в конце заседания состоялся телефонный звонок между наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом с премьер-министром Ирака Мустафой аль Кадхими. Стороны обсудили усилия по стабилизации и ребалансировке мировых нефтяных рынков и подчеркнули важность соблюдения всеми участниками соглашения ОПЕК+ и согласованного механизма компенсации.

Другими злостными нарушителями среди стран ОПЕК стали Нигерия, которой согласно расчетам "Интерфакса" нужно будет компенсировать недосокращенную добычу в 340 тысяч баррелей в сутки (в расчете на один месяц), Конго – 120 тысяч баррелей в сутки, Анголе – 130 тысяч баррелей в сутки, Габону – 155 тысяч баррелей в сутки.

В итоговом релизе ОПЕК+ не указал, какие страны представили графики компенсаций, а от кого еще ждет графиков до 28 августа. Из числа стран не-ОПЕК не полностью исполняет свои обязательства Казахстан. По крайней мере, его называли публично.

Новак отчитался, что Россия в июле исполнила сделку на 97%, а в августе вышла на 100%.

Неполное увеличение

Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения – 7,7 миллиона баррелей в сутки (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 миллиона баррелей в сутки (на 14% от базы).

Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 миллиона баррелей в сутки еще и на июль. С июля Мексика не участвует в соглашении, поэтому в июле речь идет о снижении производства на 9,6 миллиона баррелей в сутки.

С августа страны ОПЕК+ вправе наращивать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки. Страны, которые не полностью исполняли соглашение, должны будут компенсировать "недосдачу" в августе и сентябре. Таким образом, ожидается, что в эти месяцы реальный рост добычи будет меньше 2 миллионов баррелей в сутки.

Так, по подсчетам "Интерфакса", все страны ОПЕК, неисполнявшие соглашение в мае-июне-июле, имеют общую "задолженность" в 1,56 миллиона баррелей в сутки (в расчете на месяц), а страны не-ОПЕК – 0,78 миллиона баррелей в сутки. Всего 2,36 миллиона баррелей в сутки. Если распределить их равномерно в течение августа и сентября, то общий рост производства будет примерно на 1 миллион баррелей в сутки каждый месяц. Однако ОПЕК не раскрыл планов по компенсациям.

В своей речи принц напомнил, что, сделку ОПЕК+, которая действует до мая 2022 года, исходя из ситуации, можно будет продлить и дальше, Новак так же обмолвился о диапазоне гибких решений. "У нас будут все возможности принимать решения, в том числе, если рынок будет перегрет, у нас будут возможности принимать решения по сокращению квот в более быстром режиме", -– резюмировал министр.