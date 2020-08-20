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Больше тысячи человек эвакуировали из хабаровского аэропорта

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Полторы тысячи человек эвакуировано из аэропорта в Хабаровске после сообщения о минировании, сообщила пресс-служба аэропорта.

"На электронную почту одного из судов Хабаровска поступило сообщение о том, что заминированы суды и аэропорт. В настоящее время пассажиры эвакуированы из терминала внутренних авиалиний, эвакуирован также персонал - 1 тыс. 375 пассажиров и 152 сотрудника", - сказано в сообщении.

Уточняется, что на вылет "предположительно будет задержано 7 рейсов". Точнее станет известно после завершения проверки, которая еще продолжается.

"Пассажиры прибывших бортов из Владивостока и Екатеринбурга будут ожидать окончание оперативных мероприятий на борту", - сообщает пресс-служба.

Это уже не первое сообщение о минировании аэропорта. По информации пресс-службы, с начала июля это происходило около 20 раз. Все сообщения были ложными.

Хабаровск

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