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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:12Заразились
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ВОЗ сообщила, что Европе больше не нужен жесткий карантин по COVID-19

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Европа может противостоять пандемии коронавируса, не прибегая к полному прекращению функционирования экономики, поскольку власти европейских стран накопили достаточно информации о COVID-19, заявили в четверг во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Благодаря базовым общенациональным и дополнительным прицельным мерам у нас появилось гораздо больше возможностей искоренить локальные вспышки вируса. Мы можем управлять ситуацией с вирусом и поддерживать в действии как экономику, так и функционирование образовательной системы", - сообщил журналистам глава европейского департамента ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил, что нынешняя ситуация отличается от той, которая складывалась во время первой волны коронавируса. Теперь, помимо общих правил гигиены и социального дистанцирования, ВОЗ рекомендует применять дополнительные меры по сдерживанию вируса локально, если это требуется.

По словам Клюге, сейчас важно открыть школы для детей, поскольку все страны постепенно возвращаются к нормальному образу жизни.

Хроника 09 января – 20 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Европа ВОЗ Ханс Клюге Коронавирус

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