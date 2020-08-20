Белорусская оппозиция попросила силовые ведомства "защитить народ"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова выступила за то, чтобы силовые и военные структуры "защитили народ" в складывающейся в стране ситуации.

"Военные и силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами, и защитить ваш народ", - заявила Колесникова в своем видеообращении. Она отметила, что в этом случае им будет гарантирована безопасность и поддержка, в том числе и материальная.

"Если вы перейдете на сторону народа, если вы откажетесь исполнять преступный приказ, мы гарантируем вам безопасность и неприкосновенность, гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям. Мы гарантируем отмену долгов за образование, гарантируем отмену контрактных долгов и других выплат, которые действующая власть вешает на тех, кто хочет уйти из органов или отказывается исполнять преступный приказ, гарантируем жилье и материальную поддержку, будем строить новые силовые структуры", - сказала Колесникова.

Ранее сотрудники МВД Белоруссии заявили, что не намерены увольняться и присоединяться к участникам акций протеста. "От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет", - говорилось в опубликованном обращении сотрудников органов внутренних дел к гражданам.

При этом сотрудники правоохранительных органов высказались за разбор каждой ситуации, возникшей на акциях протеста, и ее принципиальную оценку.

Госпогранкомитет Белоруссии также ранее осудил действия коллег, которые отказываются от своей формы, поддерживая таким образом несанкционированные акции.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое человек погибли. К настоящему времени значительная часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.