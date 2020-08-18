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Сотрудники МВД Белоруссии не будут присоединяться к акциям протеста

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД Белоруссии не намерены увольняться и присоединятся к участникам акций протеста, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"От нас ждут пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом. Этого не будет", - говорится в опубликованном ею обращении сотрудников органов внутренних дел к гражданам.

При этом сотрудники правоохранительных органов высказались за разбор каждой ситуации, возникшей на акциях протеста, и ее принципиальную оценку.

"Мы не беремся судить ту малую часть милиционеров, которые сегодня покинули службу по внутренним убеждениям. Но некоторые из них решили бросить все только лишь из-за подогретого в интернете, а зачастую доведенного до угроз и даже физического насилия порицания общества, безопасность которого они обеспечивают", - говорится в обращении.

В миреМассовая акция протеста прошла у изолятора на улице Окрестина в МинскеЧитать подробнее

По мнению авторов, в обществе формируется ошибочная установка относительно сотрудников милиции. В связи с этим сотрудники МВД просят граждан не поддаваться на призывы манипуляторов к ненависти и насилию в отношении правоохранительных органов. Как заявили в ведомстве, милиция продолжит работать для обеспечения порядка в Белоруссии и сохранения ее территориальной целостности.

Задержания на протестах в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

На акциях протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Несколько сотен пострадали, двое погибли.

Наряду с этим поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в РУВД, ИВС, а также при перевозке их к местам принудительного содержания.

Белоруссия

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