Белорусская оппозиция потребовала срочной встречи с силовиками

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии направил в четверг в Генеральную прокуратуру, КГБ, Следственный комитет и МВД республики требование о проведении срочной встречи.

Как говорится в распространенном заявлении КС, оппозиционеры хотят обсудить с правоохранительными органами "требования большинства граждан Республики Беларусь, изложенные в резолюции" совета.

В заявлении также отмечается, что информация о работе КС и принятой накануне резолюции направлена в СМИ и в трудовые коллективы. Также организуется участие членов КС в мероприятиях, проводимых по всей территории Белоруссии, в том числе, в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов.

Кроме того, принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса, отмечается в заявлении.

Как сообщалось, в четверг генпрокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват государственной власти. В связи с созданием КС возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. А их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил о выходе из состава совета и несогласия с целями его деятельности", - заявил Конюк в видеообращении.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - подчеркнул генпрокурор.

Акции протеста в Белоруссии

В Белоруссии уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Трое человек погибли. К настоящему времени большая часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях. 17 августа Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Координационный совет белорусской оппозиции

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала Координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.

В среду, 19 августа, Координационный совет оппозиции сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра).

Ранее в четверг Латушко заявил "Интерфаксу": "Мы (Координационный совет - ИФ) специально даем ознакомиться с резолюцией, чтобы все могли сделать вывод - есть здесь антиконституционные шаги? Есть ли нарушение действующего законодательства Беларуси? Таких антиконституционных шагов нет. Мы просто ретранслируем мнение большинства".

"И если откровенно говорить, у нас нет механизмов, которые могли бы позволить нам нарушить закон. Если бы создали тайную организацию, разработали схемы, структуры и финансовые потоки... Ничего этого не было, нет и не будет. Таких планов нет", - заверил Латушко, отметив, "мы нормально хотим диалога, мы белорусы, мы толерантные люди".