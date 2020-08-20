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В Германии сообщили о готовящемся вылете в Омск самолета за Навальным

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В полночь (01:00 мск) за российским оппозиционером Алексеем Навальным из Германии, как ожидается, вылетит самолет, чтобы перевезти его на лечение в ФРГ, сообщает Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace.

"Мы находимся в контакте с властями и надеемся, что сегодня ночью будут выданы все разрешения на проезд и медицинское обслуживание для пациента в коме", - сказал представитель фонда.

Между тем ранее сообщалось, что в пятницу из Москвы в Омск должны прибыть специалисты национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова и национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко для проведения расширенного консилиума по состоянию Навального.

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что оппозиционеру стало плохо в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован. По данным Ярмыш, Навальный ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

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