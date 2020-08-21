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Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

По итогам осмотра медики решат, можно ли Навального транспортировать в другую клинику, на чем настаивают его семья и врачи

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Врачи Омской больницы скорой медицинской помощи совместно с прибывшими из Москвы специалистами проводят консилиум по состоянию оппозиционера Алексея Навального, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного Минздрава.

Навальный попал в больницу

"С московскими специалистами сейчас идет консилиум, они здесь. В рамках расширенного консилиума осматривают пациента", - сказала представитель пресс-службы.

"После осмотра они примут какое-то решение, транспортабелен он или нет", - добавила она.

Утром в пятницу Минздрав Омской области проинформировал об отсутствии изменений в состоянии Навального. Накануне вечером омские врачи оценивали его как стабильно тяжелое. До этого было известно, что Навальный в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

20 августа Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет вынужденно сел в аэропорту Омска. Оппозиционера госпитализировали в Омскую больницу скорой помощи. По данным его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навальный с утра не ел, но пил чай, который купил в аэропорту Томска. Она предположила, что Навального могли отравить.

Вечером в пятницу Ярмыш сообщила, что семья и врачи Навального решили перевезти его в другую клинику.

Между тем немецкое издание Bild со ссылкой на фонд Cinema For Peace писало, что в полночь из Германии должен был вылететь самолет, чтобы доставить Навального на лечение в ФРГ.

До этого канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала, что в Германии и во Франции готовы оказать Навальному медицинскую помощь.

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