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ФБК просит ЕСПЧ вмешаться в ситуацию с Навальным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сторонники Алексея Навального просят ЕСПЧ принять срочные обеспечительные меры, чтобы его можно было вывезти из Омска в Германию на лечение. Об этом в твиттере написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный попал в больницу

"Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", - заявила она.

Ее твит ретвитнул бывший посол США в России Майкл Макфол.

В Омск скоро должен прибыть самолет, отправленный за Навальным из Германии.

Жена политика Юлия сказала журналистам, что она и его сторонники занимались подготовкой документов для транспортировки, им помогали сотрудники транспортной полиции, но внезапно врачи заявили, что пациент нетранспортабелен и его перевозить нельзя.

Юлия сказала, что доверять местным врачам не может и хочет перевезти мужа в Германию. По ее мнению, врачи тянут время, чтобы из организма Навального исчезли остатки вещества, которым его отравил, и ничего нельзя было доказать.

Находящийся в Омске директор ФБК Иван Жданов рассказал, что сотрудница транспортной полиции при нем сообщила врачам, что найдено некое "смертельное вещество", опасное не только для самого Навального, но и для окружающих.

Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву утром 20 августа. Он потерял сознание на борту. Самолет экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию городской больницы скорой помощи. Помощь в его лечении предложили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Германия отправила за ним самолет. Сторонники Навального считают, что его отравили.

Хроника 20 – 21 августа 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Кира Ярмыш Омск ЕСПЧ Германия

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