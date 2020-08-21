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Генпрокурор Белоруссии пригрозил протестующим уголовными делами

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк предупредил сограждан, что несогласованные акции незаконны, а их участников могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Он заявил об этом в видеообращении. По его словам, "рассказы" о правах человека во многом являются рычагом для манипуляции.

Он отметил, что организаторы массовых мероприятий "забывают или сознательно умалчивают", что порядок проведения таких акций устанавливают международные и национальные законы.

Генпрокурор напомнил, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.

"Оно может быть сопряжено с ограничениями, установленными законом и необходимыми для охраны общественного порядка, безопасности и здоровья населения", - сказал генпрокурор.

23 августа белорусская оппозиция намеревается собрать несогласных с официальными результатами президентских выборов на "Марш новой Беларуси". Предполагается, что акции протеста пройдут как в столице республики, так и в других городах страны.

В минувшее воскресенье подобная акция собрала, по разным оценкам, от 100 тыс. до 300 тыс. человек в Минске, и стала самой массовой в истории Белоруссии.

Протесты в Минске

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Александр Конюк Белоруссия ООН

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