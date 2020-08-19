Лавров сообщил о применении грубой силы к белорусской милиции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В соцсетях распространяются "откровенно провокационные призывы" к белорусам, а силовиков протестующие провоцировали в том числе с помощью грубой силы, заявил телеканалу "Россия 1" глава МИД Сергей Лавров. Он призвал всех воздержаться от провокаций.

"Мы видим на видеоматериалах и в соцсетях откровенно провокационные призывы. Видим, как силовиков пытаются провоцировать, в том числе путем применения грубой силы против них", - сказал он.

По его словам, прошедшие президентские выборы "не были идеальными", и это признает и руководство Белоруссии, "которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав".

"Я бы просто посоветовал всем не пытаться использовать эту ситуацию в Белоруссии (а она непростая) для того, чтобы подорвать нормальный, взаимоуважительный диалог между властью и обществом, сделать его провокационным", - добавил министр.

По его словам, Москву тревожит попытка использовать внутренние сложности Белоруссии, чтобы вмешаться в дела страны извне.

"Не просто вмешиваться, а с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Никто не скрывает, что речь идет о геополитике, о борьбе за постсоветское пространство. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина", - уточнил Лавров.

"То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики (Литва, Эстония), а также из Польши, Европарламента – это всё не про Лукашенко, права человека и демократию. Это всё про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира", - объяснил он.

По его словам, в Москве считают, что Белоруссия сама разберется в своих делах и не нуждается в чьем-либо посредничестве.

Об угрозе извне ранее говорил президент Александр Лукашенко. В связи с этим он распорядился привести армию на западной границе в полную боевую готовность. Он также заявил, что белорусские протесты финансируют западные страны.