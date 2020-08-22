Источник узнал о возможной встрече Тихановской с замгоссекретаря США

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Находящаяся в Литве один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская может провести встречу с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии.

Соратница Тихановской Ольга Ковалькова подтвердила, что та планирует в ближайшие дни такого рода встречу.

"Действительно у Светланы планируется некая встреча, но персоналии и повестка мне неизвестны", - сказала она "Интерфаксу".

Ранее российский дипломатический источник сообщил, что замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву 25-26 августа. "Из Москвы, где он будет 25-26 августа, первый замгоссекретаря отправится в Киев, а в Москву он приедет из Вильнюса", - сказал диписточник "Интерфаксу".

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в Москве с замгоссекретаря США Биганом намерены обсудить попытки вмешательства извне в дела Белоруссии, а также ряд двусторонних вопросов.