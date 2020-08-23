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Смерть найденного в лесу мужчины не связали с протестами в Белоруссии

Смерть найденного в лесу мужчины не связали с протестами в Белоруссии
Фото: Reuters

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Белорусские следователи проверяют обстоятельства смерти молодого человека, тело которого было найдено в лесу накануне.

В СК Белоруссии сообщили, что 22 августа в лесополосе вблизи одного из домов в Минске обнаружено тело 28-летнего молодого человека. По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено.

По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. "Ряд интернет-ресурсов поспешили связать исчезновение и гибель мужчины с происходящими событиями в стране, что не соответствует действительности", - заявили в СК.

Там уточнили, что молодой человек числился без вести пропавшим с 12 августа текущего года. Со слов супруги, незадолго до произошедшего они приняли решение о разводе.

Накануне некоторые СМИ писали, что погибший являлся участником протестных акций. Мужчина не привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и не задерживался по этому поводу.

Протесты в Минске

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Белоруссия

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