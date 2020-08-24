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Карантин в Окленде продлили до 30 августа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн продлила карантин в Окленде еще на четыре дня, до полуночи 30 августа, пишет Guardian.

Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в Окленде достигло 101. Это крупнейший в стране очаг коронавирусной инфекции с начала пандемии.

Карантинные ограничения по третьему уровню ввели в Окленде в середине августа после того, как в городе появились новые заболевшие. Считается, что это не завозные случаи, но первоисточник инфекции вычислить так и не удалось. Сообщалось, что некоторые заразились от случайных контактов в автобусе.

Ардерн заявила 24 августа, что без строгих ограничений количество случаев COVID-19 росло бы намного быстрее. Даже после отмены третьего уровня ограничений в городе останутся требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

До новой вспышки заражения COVID-19 в Новой Зеландии не выявляли 102 дня. Из-за рецидива инфекции в стране решили перенести всеобщие выборы - с 19 сентября на 3 октября.

Всего в Новой Зеландии с начала пандемии было подтверждено 1683 случая заражения коронавирусом, 22 заболевших умерли.

Новая Зеландия коронавирус Джасинда Ардерн Окленд

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