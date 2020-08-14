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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
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Локдаун в Окленде продлен на 12 дней

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн продлила на 12 дней ранее объявленный локдаун в Окленде, где после 102-дневного перерыва выявили новые случаи коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ВВС. 12 августа сообщалось о заражении семьи из четырех человек, сейчас зараженных 29.

Пандемия коронавируса

По словам Ардерн, все 29 случаев связаны с одним и тем же очагом инфекции. Всего на карантин помещены 38 человек.

Сначала в Окленде ввели локдаун на три дня. Строгость карантинных ограничений в городе соответствует третьему уровню из четырех. Жителей города просят не выходить из дома без крайней необходимости, массовые собрания там запрещены, предприятия, не имеющие жизненно важного значения, должны прекратить работу.

На остальной территории архипелага был введен карантин второго уровня, речь идет об обязательном социальном дистанцировании, ношении масок и запрете собраний численностью более 100 человек. Эти меры также продлили на 12 дней.

Ардерн полагает, что за этот срок очаг инфекции в Окленде будет в точности определен, и строгие ограничения можно будет снять. Откуда в город пришел вирус, пока неясно. По словам премьера, исследователи не связывают его с завозными случаями или с предыдущими вспышками в стране.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января – 14 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Новая Зеландия коронавирус Джасинда Ардерн Окленд

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