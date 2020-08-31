Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Международная ночь летучих мышей, особенности восприятия людьми отвратительных объектов и какой должна быть безопасная червоточина

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Австралийские ученые с помощью серии экспериментов показали, что человеческие лица и разные объекты кажутся людям отвратительными потому, что сигнализируют о возможной угрозе для их здоровья. По мнению ученых, отвратительность может сообщать людям о том, что объекта, по возможности, необходимо избегать.

- Ученые исследовали пациента с необычным заболеванием — из-за повреждения валика мозолистого тела правые половины лиц кажутся ему как будто потекшими. Такое заболевание называется гемипрозопометаморфозия. На перевернутых лицах пациент видел неправильными всегда правые части, даже если они были перевернуты и оказывались слева, снизу или сверху. Это прояснило как особенность болезни, так и особенности нормального восприятия лиц. Значит, наша зрительная система сопоставляет лица, в каком бы положении они не находились, с шаблоном, и воспринимает левый глаз как левый, даже если лицо перевернуто и он находится справа.

- Физики теоретически проанализировали опасность для человека кротовых нор (или червоточин)— оказалось, что "вход" в туннель для этого должен иметь по меньшей мере тысячекилометровый размер (сопоставимо с размерами карликовых планет). Само путешествие займет десятые доли секунды, а для внешнего наблюдателя пройдет свыше девяти тысяч лет.

- С помощью моделирования астрофизики показали, что Солнце в прошлом могло находиться в двойной системе со звездой той же массы на расстоянии около полутора тысяч астрономических единиц. Это помогает объяснить большое количество комет во внешнем облаке Оорта и аномалии движения обособленных транснептуновых объектов.

- Научные данные можно не только визуализировать, но и сонифицировать — получая музыкальные треки. N+1 собрал несколько таких произведений. Среди них "озвученный" марсианский рассвет и джаз из данных Большого адронного коллайдера&

- Башкирские шиханы — Куштау, Торатау и Юрактау — сотни миллионов лет назад были богатыми жизнью рифами. О том, кто залег на дно в Башкортостане и при чем тут химическая промышленность, рассказывается в этом материале.

- Многим кажется, что подагра осталась в XIX веке вместе с пожилыми помещиками и русскими романами, но это не так — "болезнь джентльменов" никуда не делась. В этой статье можно узнать, как так вышло и почему она не сдает своих позиций.

- Летучих мышей мало кто любит — в основном их, скорее, побаиваются. Летучие мыши и крыланы – которых около полутора тысяч видов – отличаются друг от друга размерами, привычками и мало кто из них по ночам пьет кровь своих невинных жертв. Еще у них бывают очень причудливые морды — за них некоторые виды и получили свои имена. По случаю Международной ночи летучих мышей, которая в этом году пройдет с 29 по 30 августа, сайт N+1 подготовил тест: посмотрите на причудливые лица разных летучих мышей и попытайтесь угадать, как их зовут.