На допрос вызвали уже третьего лидера совета белорусской оппозиции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова вызвана на допрос в Следственный комитет. Об этом "Интерфаксу" сообщил еще один член президиума Павел Латушко.

Источник "Интерфакса" в совете уточнил, что Власову вызвали как свидетеля.

На прошлой неделе по факту создания совета было возбуждено уголовное дело. Президент Александр Лукашенко заявил, что любые структуры, созданные "для захвата власти", будут вне закона.

На прошлой неделе были допрошены члены совета Сергей Дылевский и Максим Знак. Знака допрашивали два с половиной часа. После допроса он сказал, что все в порядке, но рассказать, о чем его спрашивали, не смог, сославшись на подписку о неразглашении.

В минувшую пятницу из Белоруссии уехал художник и дизайнер Владимир Цеслер. Он сообщил, что останется в составе координационного совета оппозиции и надеется скоро вернуться и продолжить работу.

Он объяснил TUT.BY, что в соцсети сравнил действия властей с нацистами.

"Конкретных угроз от конкретных людей не было, но мне сказали: "Ты что, хочешь, чтобы тебя закатали в асфальт?" Друзья предложили помощь и, можно сказать, перевезли меня. Я в безопасности. Буду и дальше работать для Беларуси, обязательно. И надеюсь, скоро вернусь домой", - сказал Цеслер.

24 августа омоновцы задержали в Минске у проходной Минского тракторного завода двух членов президиума координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского. Дылевский - член стачкома МТЗ.

В пресс-службе координационного совета "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. Там отметили, что Ковалькову и Дылевского обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе. В совете предполагают, что их оштрафуют.

Уголовное дело в отношении задержанных не возбуждалось. "Речь об административном процессе", - уточнили в совете. О том, что оппозиционеров задержали по административному делу, подтвердили и в пресс-службе ГУВД Минска.

Координационный совет оппозиции создали сторонники бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской для организации мирной передачи власти.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав коордсовета также вошли порядка 30 человек, в том числе Цеслер.