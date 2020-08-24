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В Белоруссии задержали двоих членов координационного совета оппозиции

В Белоруссии задержали двоих членов координационного совета оппозиции
Лидер забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Двух членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержал ОМОН, сообщил телеканал "Белсат".

"Только что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержал ОМОН и куда-то увез в автозаке", - сообщил телеканал.

В пресс-службе координационного совета "Интерфаксу" подтвердили эту информацию. Там отметили, что Ковалькову и Дылевского обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе. В совете сообщили, что задержанным, скорее всего, выпишут штраф.

Уголовное дело в отношении задержанных не возбуждалось. "Речь об административном процессе", - уточнили в совете.

При этом член президиума совета Павел Латушко заявил агентству, что Ковалькова и Дылевский не организовывали митинг. "Они прибыли к МТЗ потому что рабочие планировали сами провести там массовое мероприятие. Ни Ольга, ни Сергей к организации этого мероприятия отношения не имеют", - сказал он.

Как сообщалось, сторонники экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской создали координационный совет для транзита власти в стране путем проведения новых выборов.

В президиум совета вошли нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова, экс-директор Купаловского театра и экс-дипломат Павел Латушко. В состав Координационного совета также вошли порядка 30 человек, в том числе известный белорусский художник Владимир Цеслер.

В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст. 361 УК Белоруссии).

Белоруссия Ольга Ковалькова Сергей Дылевский

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