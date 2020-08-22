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Лукашенко потребовал с понедельника закрыть бастующие заводы

Лукашенко потребовал с понедельника закрыть бастующие заводы
Рабочие предприятия по производству азотных удобрений "Гродно Азот" во время забастовки.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с понедельника, 24 августа, закрыть бастующие предприятия.

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать - не заставляйте. Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Но если предприятие не работает - с понедельника замок на ворота", - сказал Лукашенко.

По его мнению, тогда "люди остынут", а после этого "разберемся потом, кого пригласить на это предприятие".

Ранее в субботу Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Владимира Караника губернатором Гродненской области вместо прежнего губернатора Владимира Кравцова.

Также президент страны поручил МВД и КГБ в течение выходных обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области, и выявить всех "подстрекателей и провокаторов".

"Как бы кому-то не нравилось, надо выявить аккуратно, не толпами, всех подстрекателей и провокаторов", - добавил он, заявив, что у властей Беларуси "есть все списки их".

В настоящее время в Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с состоявшимися 9 августа президентскими выборами, результаты которых не признала оппозиция, а также в связи с применением властями силы против участников массовых акций протеста. В стране идут акции протеста и забастовки.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Белоруссия Александр Лукашенко Гродно

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