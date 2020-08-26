Люди собрались у СК в Минске поддержать вызванную на допрос Алексиевич

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Десятки людей собрались у здания Следственного комитета Белоруссии, чтобы поддержать вызванную на допрос писательницу Светлану Алексиевич, которая в 2015 году была удостоена Нобелевской премии по литературе.

Несколько десятков людей выстроились цепью вдоль ограды Парка Победы рядом с въездом на территорию Следственного комитета. Некоторые одеты в национальную белорусскую одежду, у многих собравшихся в руках плакаты в поддержку Алексиевич. Люди стоят мирно, не выкрикивают лозунгов, многие пришли с детьми.

Допрос Светланы Алексиевич назначен на 14:00. Как ожидается, ее допросят в качестве свидетеля по делу о координационном совете белорусской оппозиции. Писательница входит в состав президиума совета, но в заседаниях не участвует по состоянию здоровья.