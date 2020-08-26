Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:58Заразились
на 26.08В России 970 865+4 676В мире 23 889 150+241 773

Цепкало рассказал об аресте "телевизора и пылесоса" после обыска

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цекало рассказал об аресте "телевизора и пылесоса" после обыска, который провели в среду в его доме в Минске представители правоохранительных органов.

"У меня, насколько я понимаю, не нашли ничего. В доме арестовали только телевизор и пылесос. Это все последствия ареста моего имущества",- отметил Валерий Цепкало.

Он затруднился ответить на вопрос, что искали в его доме. "Трудно сказать. Не знаю, что они там собирались найти. Они в принципе могут найти все, что захотят. Они и наркотики, и оружие, и деньги могут найти. У Сергея Тихановского (муж экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской - ИФ) $900 тыс. с третьего раза за диваном нашли", - сказал Валерий Цепкало.

Как сообщалось, в среду представители правоохранительных органов Беларуси проводили обыск в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске." Вероника (Цепкало - ИФ) подтвердила, что в дом пришли сотрудники силовых структур и проводят обыск. В доме сейчас находится только престарелая родственница Вероники, которая не понимает, что происходит", - сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан. По его словам, "реакция Вероники: это - политический заказ".

Бывший претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало покинул страну вместе с двумя сыновьями до выборов, которые состоялись 9 августа. Позднее, 15 августа, он сообщил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело, позже политика объявили в межгосударственный розыск. В настоящее время Валерий и Вероника Цепкало находятся в Варшаве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа заявил, что супруги Цепкало создали одно из пяти "правительств в изгнании".

Одно из "правительств в изгнании" сейчас находится в Варшаве, считает Лукашенко. По его мнению, оно представлено экс-претендентом на президентский пост Цепкало, который "меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но там его предупредили, и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском". "И он, смелый, делает заявления из Варшавы. Вот это одно из "правительств", - сказал Лукашенко.

Белоруссия Валерий Цепкало

Новости

Комиссар ЕС ушел в отставку из-за нарушения коронавирусного режима

Правозащитники насчитали 14 задержанных у Дома правительства

Глава стачкома "Гродно Азот" покинул Белоруссию

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Глава комитета начштабов США поговорил с начальником Генштаба РФ

Белорусский оператор А1 снизил скорость мобильного интернета в Минске

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Что произошло за день: среда, 26 августа

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

CNN сообщил о пострадавших военных США от тарана российским БТР в Сирии

Семеро похищенных в июле российских моряков освобождены в Нигерии

Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона

Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');