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В окружении Валерия Цепкало не исключили его уголовного преследования

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Белорусские власти могут возбудить в отношении экс-претендента на пост президента страны Валерия Цепкало уголовное дело и обвинить его в получении взяток, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" в субботу пресс-секретарь находящегося за пределами республики политика Алексей Урбан.

"По имеющейся информации, в отношении Валерия Цепкало может быть возбуждено уголовное дело по обвинению во взяточничестве. Ранее такое заявление на него было написано одним из турецких бизнесменов, который живет в Беларуси", - сказал Урбан.

Как сообщалось, находящийся в настоящий момент в Киеве Цепкало 12 августа заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь".

14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты под предлогом нехватки достоверных подписей избирателей (не менее 100 тыс.) за его выдвижение, тогда как его инициативная группа собрала более 200 тыс. подписей. Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, тот отклонил ее.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным. В тот же день он заявил, что намерен дать серию пресс-конференций о предвыборной ситуации в России, на Украине, странах ЕС и США. 2 августа пресс-секретарь политика Алексей Урбан сообщил "Интерфаксу", что Цепкало уехал из Москвы в Киев.

Белоруссия Валерий Цепкало

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