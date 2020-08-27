После стрельбы по протестующим в Висконсине задержали 17-летнего фаната полиции

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - По подозрению в стрельбе по протестующим в Кеноше (Висконсин) задержан 17-летний белый подросток, который оказался фанатом полиции, сообщает АР. Он арестован, его подозревают в преднамеренном убийстве.

Стрельба в Кеноше произошла на третью ночь протестов. Полиция сообщила, что погибли двое и еще один был ранен.

Очевидцы из числа протестующих затем заявили, что видели стрелявшего с полуавтоматической винтовкой в руке и слышали, как он сказал, что только что кого-то убил.

Его действия попали на записи смартфонов, которые затем были представлены в суде. На одной из записей видно, как подозреваемый с винтовкой на плече, подняв руки, проходит мимо полицейских и удаляется, а протестующие кричат, чтобы его задержали, потому что он стрелял. Полицейские затем объяснили, что в тот момент не сориентировались в хаосе и шуме, хотя было известно, что по ночам улицы Кеноши патрулировали вооруженные добровольцы.

Его задержали в родном городе в Иллинойсе, в 25 километрах от Кеноши. Это оказался 17-летний Кайл Риттенхаус. По законам Висконсина, граждане с 17-летнего возраста считаются взрослыми с точки зрения уголовного права.

На странице Риттенхауса в фейсбуке обнаружились многочисленные посты в поддержку полиции и прополицейского движения Blue Lives Matter, созданного в противовес антирасистскому Black Lives Matter. Также следствие нашло его фотографии с огнестрельным оружием и в полицейской униформе. Выяснилось, что он посещал курсы подготовки при местной полиции и пожарного департамента.

Протесты, сопровождающиеся столкновениями, поджогами и мародерством, продолжаются в Кеноше с вечера воскресенье. Они начались после того, как полицейские несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку. Тот просто стоял у внедорожника, в котором сидели его трое детей. По словам адвоката, Блейка парализовало, у него раздроблен позвоночник и он едва ли когда сможет снова ходить.

В связи с начавшимися беспорядками губернатор Висконсина Тони Иверс в два приема направил в Кеношу 500 нацгвардейцев. Минюст США отправил туда еще 200 агентов ФБР и других сотрудников силовых ведомств.