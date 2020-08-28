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Прикуривший от свечи в церкви забайкалец стал фигурантом уголовного дела

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Забайкальского края, который прикурил сигарету от свечи на алтаре в одном из православных храмов Читы, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

Ведомство отмечает, что подозреваемый заснял свои действия на видео и затем опубликовал его в соцсети.

Уголовное дело в отношении жителя Читы 2002 года рождения возбуждено по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих).

Забайкальский край Чита СКР

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