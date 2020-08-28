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Лукашенко заявил, что солдаты РФ из резерва еще не входили в Белоруссию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российских военнослужащих из состава созданного по его просьбе силового резерва на территории республики нет.

"Мы создали резервы с ним (с президентом РФ Владимиром Путным - ИФ). Ни один солдат из России не пересек нашу границу. Мы пока справляемся сами", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

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"Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе "устаканить" любого, кто дернется на западной границе Союзного государства", - подчеркнул он.

Накануне Путин 27 августа сообщил, что Лукашенко попросил его "сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов", и это было сделано. "Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - сказал российский президент.

Белоруссия Россия Александр Лукашенко

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