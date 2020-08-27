РФ создала резерв силовиков для помощи Лукашенко по его просьбе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Александр Григорьевич (Лукашенко) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил Путин.

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.

"Сдержанное поведение" белорусских силовиков

"Если объективно, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ предложил проанализировать ситуацию в других странах.

В ответ на реплику ведущего, что "первые два дня было многим не по себе" от событий в Белоруссии, Путин заметил: "А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день?".

"Разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют при том, что у него в машине еще трое детей сидят?", - продолжил президент.

Путин имел в виду случай с афроамериканцем Джейкобом Блэйком, произошедший в воскресенье, 24 августа в городе Кеноша (штата Висконсин, США). Полицейские, приехавшие на вызов, несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Из-за ранений он оказался парализован ниже пояса. Стрельба спровоцировала в городе вспышку протестов, сопровождающихся беспорядками, мародерством и вандализмом.

"Разве кто-то из тех, кто сейчас что-то ставит в вину президенту Лукашенко, осуждают эти акции?" - задался вопросом президент России.