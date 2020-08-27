Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31Заразились
на 27.08В России 975 576+4 711В мире 24 176 836+287 686

РФ создала резерв силовиков для помощи Лукашенко по его просьбе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия по просьбе белорусского президента Александра Лукашенко сформировала резерв сотрудников правоохранительных органов. Минск обещал, что не будет задействовать их, пока ситуация не выйдет из-под контроля, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Александр Григорьевич (Лукашенко) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

"Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее", - продолжил Путин.

"Мы в разговоре с Александром Григорьевичем пришли к выводу о том, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - сказал президент РФ.

"Сдержанное поведение" белорусских силовиков

"Если объективно, то я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ предложил проанализировать ситуацию в других странах.

В ответ на реплику ведущего, что "первые два дня было многим не по себе" от событий в Белоруссии, Путин заметил: "А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли чуть ли не каждый день?".

"Разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют при том, что у него в машине еще трое детей сидят?", - продолжил президент.

Путин имел в виду случай с афроамериканцем Джейкобом Блэйком, произошедший в воскресенье, 24 августа в городе Кеноша (штата Висконсин, США). Полицейские, приехавшие на вызов, несколько раз выстрелили в спину Блэйку, когда он садился в машину, где находились трое его детей. Из-за ранений он оказался парализован ниже пояса. Стрельба спровоцировала в городе вспышку протестов, сопровождающихся беспорядками, мародерством и вандализмом.

"Разве кто-то из тех, кто сейчас что-то ставит в вину президенту Лукашенко, осуждают эти акции?" - задался вопросом президент России.

Акции против насилия в Минске

10
Владимир Путин Александр Лукашенко Белоруссия

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Путин заявил о причастности США к спецоперации с 33 "чоповцами" в Минске

Президент сообщил о появлении в РФ в сентябре еще одной COVID-вакцины

Навальный попал в больницу

Песков повторил, что нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет

Путин пообещал Белоруссии защитить ее суверенитет
Экономический кризис

Владельцы ТРК раскритиковали действия властей Петербурга

Навальный попал в больницу

Разработчик "Новичка" исключил его использование против Навального

Навальный попал в больницу

Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального

Полиция начала проверку в связи с госпитализацией Навального
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 4 711 заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 4 711 заболевших коронавирусом

Мишустина попросили решить проблему с ценами на бензин на Дальнем Востоке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');