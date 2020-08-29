Председатель правительства Южной Осетии подал в отставку

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев заявил, что принял решение уйти в отставку.

Глава кабмина обратился через пресс-службу к народу республики, подчеркнув, что считает свое решение "обдуманным и правильным".

Он подчеркнул, что в своем решении руководствуется целью "не подвести президента республики, который всегда поддерживал лично премьера и правительство в целом".

Указ об отставке правительства пока не обнародован. Митингующие дополнительно требуют отставки генерального прокурора.

При этом силовые ведомства Южной Осетии усилили меры безопасности в Цхинвале, на площади дежурят наряды милиции.

В пятницу на центральной площади Цхинвала собрались сотни человек после распространения информации о смерти молодого жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева.

К собравшимся гражданам вышел президент Анатолий Бибилов, сообщивший об отстранении от должности главы МВД. Глава государства обещал объективного расследования смерти молодого человека.